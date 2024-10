Mimoso do Sul: prefeito anuncia abono de R$ 12 mil para professores

O prefeito de Mimos odo Sul, Peter Costa (Republicanos), anunciou, nesta segunda-feira (7), um abono salarial no valor de R$ 12 mil para professores da rede municipal de ensino. O valor deve ser pago ainda neste mês de outubro.

De acordo com o chefe do Poder Executivo municipal, a iniciativa, além de valorizar os servidores públicos, também tem o objetivo de aquecer a economia local.

“São mais de 4,5 milhões de reais, investidos na economia do nosso município, valorizando nossos comerciantes, onde mais de 500 servidores irão ser contemplados!”, escreveu o Peter.

Os demais colaboradores da área da educação também serão contemplados com o benefício no valor de R$ 5 mil.

