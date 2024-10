Ministério do Meio Ambiente assina acordo pela conservação do Cerrado

A Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA) se comprometeram a aumentar o respaldo no âmbito da preservação do Cerrado. Mais especificamente zelar pela água do bioma, que, cada dia mais, desaparece.

O compromisso foi selado através de um acordo assinado por ambas as partes mais o Instituto Cerrados, no qual projeta o desenvolvimento de um sistema que mapeia o território. Dessa forma, será possível identificar áreas que demandam maior prioridade na preservação de água no Centro-Oeste Brasileiro.

