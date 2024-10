Ministério do Meio Ambiente lança chamada do Projeto Salas Verdes

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) abriu na segunda-feira (21/10) chamada pública para instituições que desejam participar do Programa Salas Verdes. A iniciativa busca incentivar espaços educadores a atuarem como centros de informação e formação socioambiental, com a realização de atividades educacionais e culturais.

