Morador encontra corpo preso em galho no rio Itapemirim, em Cachoeiro

Um corpo foi encontrado preso a um galho de árvore no rio Itapemirim, na altura do bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (25).

A Polícia Militar informou que após serem acionados, os militares estiveram no local e encontraram o corpo preso a um galho. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou a retirada do corpo da água.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica de Cachoeiro de Itapemirim, para passar pelo processo de necropsia. O caso será investigado pela delegacia do município.