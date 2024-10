VÍDEO | Homem despenca de prédio após furtar objetos em Cachoeiro

Um homem, de 32 anos, ficou ferido após despencar de um prédio localizado na avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, na madrugada da última quinta-feira (24).

De acordo com a Polícia Militar, o morador relatou aos militares que haviam indivíduos andando no terraço do prédio onde ele mora. Enquanto os militares tentavam entrar no prédio, o morador gritou dizendo que um suspeito havia pulado pelos fundos do edifício. O morador disse a PM que alguns objetos foram furtados.

No entanto, ao verificar a situação, a equipe encontrou um homem de 32 anos caído na calçada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado para prestar os devidos cuidados médicos.

Aos policiais, o suspeito relatou que os materiais foram levados por um outro indivíduo que estava com ele.

Veja o vídeo:

Vídeo: Divulgação/câmera de segurança