“Moradores da Floresta” chega a Vila Velha com fauna da Mata Atlântica

Desde o dia 23 de outubro, os capixabas tem a oportunidade única de conhecer a exposição Moradores da Floresta, no campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Vila Velha. A mostra é uma experiência educativa imersiva ao revelar detalhes do corpo humano e da fauna da Mata Atlântica de forma inédita, com cerca de 50 peças expostas.

Produzida integralmente no Espírito Santo, a exposição é fruto do trabalho do Museu de Ciências da Vida e do Laboratório de Plastinação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), sob a coordenação do professor Athelson Bittencourt, referência nacional na técnica de plastinação.

