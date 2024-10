Moradores reclamam da falta de coleta de lixo em Cachoeiro

Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim estão preocupados após a empresa Corpus Saneamento e Obras Ltda, entrar em greve com as atividades no município, na manhã desta segunda-feira (21).

Erico Reberty Lucas Cardoso, porteiro de um prédio no bairro Gilberto Machado, conta que só ficou sabendo da greve após colocar as sacolas de lixo para fora do imóvel.

“Coloquei o lixo para fora para ser recolhido pelo caminhão, porém, com a greve, ficamos preocupados e com medo de alguém passar, rasgar as sacolas e espalhar os lixos pela rua. Até mesmo os cachorros que andam pra lá e pra cá. Tomara que volte logo. É uma situação que gera desconforto para todo mundo. Fica um mau cheiro, com presença de ratos, baratas etc.”, conta.

Leia também: Limpeza urbana em Cachoeiro: profissionais em greve nesta segunda (21)

Os serviços que estão suspensos no município de Cachoeiro de Itapemirim são varredura, capina e raspagem, coleta de lixo e paisagismo.

O que diz a prefeitura do município?

Em nota, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que os serviços de limpeza pública são prestados por empresa terceirizada, escolhida após regular processo de licitação.

“Os serviços são prestados e a quantidade de equipes efetivamente trabalhando são definidas considerando a sazonalidade do trabalho e da demanda, podendo ter mais ou menos mão-de-obra a partir de certos períodos do ano e levando em consideração a capacidade orçamentária e financeira do Município. Os pagamentos do Município para com a empresa estão rigorosamente em dia. Para não deixar a população sem os serviços, o Município irá propor ainda hoje ação judicial apontando a ilegalidade do movimento sindical e solicitando a retomada imediata dos serviços”, diz a nota.