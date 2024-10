Morre Anja Bittencourt, atriz de ‘Verdades Secretas’ e ‘Elas Por Elas’

Morreu nesta quinta-feira, 24, a atriz Anja Bittencourt, que trabalhou em produções como Verdades Secretas e Elas Por Elas, da Rede Globo, aos 72 anos. A informação foi confirmada pelos atores Nizo Neto, Lucio Mauro Filho e Mônica Martelli, amigos da artista. A causa da morte não foi revelada, mas Anja realizava tratamento contra um câncer.

Além de atuar, ela também trabalhou como diretora, escritora e professora. Anja participou de um dos episódios de Verdades Secretas, e de um capítulo da série Todo Dia a Mesma Noite, da Netflix. A atriz ainda esteve em Êta Mundo Bom! e Caras & Bocas. Seu último trabalho na televisão foi como Magali na nova versão de Elas Por Elas.

Mônica Martelli publicou fotos ao lado de Anja e uma longa homenagem à atriz. “Apaixonada pelo ofício, a vida dela era ser atriz acima de qualquer coisa. A vida nunca existiu para ela sem estar interpretando, inventando um projeto ou dando aula para atores”, disse.

Ela também citou o marido da amiga, Carlos Candido, que, segundo Mônica, cuidou de Anja “até o último minuto”. “Poucas pessoas na vida têm a sorte de ter um parceiro como Anja teve. … Querido, força nesse momento e amor para você. Vamos guardar as memórias alegres dela, porque ela era feliz e alegre. Fez da vida o que desejou. Vida bem vivida.”

Nizo Neto contou que Anja dirigiu, ao lado de Claudia Rodrigues, seu primeiro solo, Falando Sozinho. “Uma profissional exemplar. Grande atriz, diretora, professora e, acima de tudo, grande colega. Vá com Deus, amiga”, escreveu.

Lucio Mauro Filho citou as lembranças que tem com Anja. “Deixou uma saudade instantânea e a lembrança maravilhosa dos nossos momentos no palco e fora dele”, disse o ator.

Estadao Conteudo