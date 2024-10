Motociclista bate em veículo após tentar fugir da PM em Cachoeiro

Um motociclista, de 19 anos, ficou ferido após bater em um veículo durante fuga da Polícia Militar no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última quinta-feira (17).

Segundo a PM, a equipe de moto patrulha avistou uma motocicleta com dois indivíduos em atitude suspeita. Os militares deram ordem de parada, porém, após o garupa descer, o condutor acelerou a moto com a intenção de fugir dos policiais.

Então, os militares seguiram ele e quando após desobedecer várias ordens de parada, bateu em um veículo estacionado. Os militares rapidamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a vítima para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

A motocicleta estava com documento atrasado, sendo tomadas as medidas administrativas. Por ocorrer um crime de menor potencial, foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

