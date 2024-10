Motorista perde controle de veículo e cai em ribanceira na BR-101 Sul

Um motorista ficou ferido após perder o controle da direção e cair com o carro em uma ribanceira no km 11 da BR-101, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim à Muqui.

Segundo testemunhas, o motorista seguia pela rodovia, quando perdeu o controle da direção e o veículo Volkswagen/Fox, de cor preta, caiu na ribanceira. Por causa do capotamento, o veículo ficou bastante destruído.

Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

