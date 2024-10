MS terá primeira indústria frigorífica de tilápia enlatada do Brasil

O Mato Grosso do Sul será o primeiro Estado do Brasil a contar com a primeira indústria frigorífica dedicada à produção de tilápia enlatada. A nova instalação será localizada em Itaporã, a 234 km de Campo Grande, um dos principais centros de piscicultura da região. As informações são do Cerrado Rural Agronegócios.

O anúncio foi feito por Márcio Rabello, diretor-executivo da Frescomares, durante uma reunião no dia 27 do mês passado que contou com a presença do secretário de Estado da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck.

