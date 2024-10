Muita droga! Maior apreensão de cocaína da história da Polícia Civil do ES

Nesta quinta-feira (17), a Polícia Civil realizou a maior apreensão de cocaína pura na história do órgão de segurança. A droga foi encontrada em uma espécie de bunker de uma residência no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, durante a “Operação Magnum Damnum”.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN), do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Norte e com apoio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Aracruz.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, Leonardo Damasceno, relatou que as drogas apreendidas são de um valor muito alto no mercado nacional.

“Essas drogas apreendidas são de alta qualidade no mercado nacional. Um tabletinho daquele chega à R$ 40 mil reais. Já no mercado exterior 40 mil euros. Sabemos a dimensão quando falamos de 500 tabletes desse, aproximadamente 550 kg, estamos falando em valor de mercado, por exemplo Europa, de mais de R$ 100 milhões. Então, é realmente uma apreensão qualificada”, relatou.

Além disso, Leonardo disse que o trabalho foi possível por meio de investimento. “Essa apreensão só é possível, porque foi feito muito investimento em tecnologias que são agregadas e que permitem efetivamente que a equipe trabalha e produza”.