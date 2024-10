Caminhoneiro é flagrado fazendo manobras bruscas na BR-101, em Itapemirim

Um caminhoneiro foi flagrado realizando manobras brucas e colocando a vida de outros motoristas em risco no km 399 da BR-101, em Itapemirim, na madrugada da última quarta-feira (16).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe estava realizando comando de fiscalização, na altura da praça de pedágio, quando avistou o veículo Scania/R450 A6X2, utilizando a via expressa realizando manobras bruscas e promovendo riscos a outros veículos na pista.

Entretanto, a equipe abordou o caminhão no km 409, no posto de combustível Luanda. Após a abordagem, os agentes pediram os documentos pessoais e do veículo, porém, perceberam que o condutor estava com comportamento agressivo.

Leia também: Suspeito de tentativa de homicídio é preso em cidade do Espírito Santo

Dentro da cabine, os policiais apreenderam 135 comprimidos de rebite. Aos agentes, o motorista afirmou que é usuário do comprimido e comprou de um motorista, no município da Serra. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia Regional de Itapemirim.