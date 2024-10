Mulher de Roque atualiza estado de saúde de ex-assistente de Silvio Santos

O assistente de palco Gonçalo Roque, famoso por sua longa parceria com Silvio Santos, foi internado na quinta-feira (24), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, na zona oeste de São Paulo.

De acordo com nota enviada pelo hospital ao Estadão, Roque foi hospitalizado devido a uma infecção pulmonar. “No momento, segue estável, acordado, sem necessidade de suplementação de oxigênio ou qualquer outro suporte orgânico. Ele permanece sob os cuidados da equipe de cardiologia, sem previsão de alta.”

Janilda Nogueira, mulher de Roque, confirmou a internação, mas ressaltou que ele apresentou melhora nesta sexta-feira (25). “Ele está bem, se Deus quiser logo estará em casa”, declarou ao Estadão.

Ela também revelou que o marido, de 87 anos, vinha apresentando debilidade nas últimas semanas, sem apetite. Em abril, Roque foi diagnosticado com um meningioma benigno (tumor na parte frontal do cérebro), que foi tratado sem necessidade de cirurgia.

Nos últimos 12 meses, Roque foi internado ao menos duas vezes: em fevereiro, após sofrer um acidente doméstico em Jundiaí e, novamente, oito meses depois, quando descobriu um problema cardíaco e precisou passar por um cateterismo.

Estadao Conteudo

