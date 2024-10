Multivix oferece 24 vagas em Residência Médica para 2025; saiba mais

A partir do dia 21 de outubro, médicos recém-formados terão a oportunidade de concorrer a 24 vagas em diferentes especialidades de Medicina, oferecidas pelo Centro Universitário Multivix Vitória. O edital completo do processo seletivo para os programas de residência médica em 2025 foi publicado nesta sexta-feira (4).

Em Vitória, são duas vagas em Medicina de Emergência e duas em Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Já em Cachoeiro de Itapemirim, serão 20 vagas em Medicina de Família e Comunidade.

O processo seletivo será composto por duas etapas: uma prova objetiva, que avaliará os conhecimentos gerais em medicina, e uma análise curricular, que considerará a experiência acadêmica e profissional dos candidatos. A classificação final será determinada pela soma das duas notas obtidas.

Os interessados podem acessar o edital completo e realizar a inscrição online no site residenciamedica.multivix.edu.br, até 21 de novembro, às 18 horas.

Com 19 anos de experiência e mais de 1.000 médicos formados, a Multivix oferece o curso de Medicina em cinco unidades no Espírito Santo – Vitória, Cachoeiro, Cariacica, Serra e São Mateus. Um dos principais diferenciais é a residência médica, que promove a especialização e ajuda a fixar talentos na região, garantindo serviços de saúde de alta qualidade.

“O modelo do programa é inovador, integra ensino, prática e comunidade, gerando impactos positivos nos indicadores de saúde locais, graças às parcerias, infraestrutura moderna e programas de bolsas”, afirma o coordenador geral de medicina da Multivix, Pedro Paulo Figueiredo.

