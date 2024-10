Município do ES confirma caso de coqueluche e investiga nova suspeita

A Vigilância Epidemiológica de São Mateus confirmou ontem (22) um caso de coqueluche e registrou outro em investigação. As autoridades de saúde já tomaram medidas para controlar a situação.

O caso confirmado envolve um bebê de 8 meses, morador do Bairro Aviação. Ele apresentou sintomas iniciais da doença, mas não está em estado grave. A criança está em isolamento domiciliar e sendo monitorada. O tratamento com antibióticos foi iniciado para combater a infecção, confirmada por exames laboratoriais.

Leia também: Coqueluche: saiba quais são os sintomas e como se prevenir

O caso suspeito é de uma criança de 1 ano e 6 meses, moradora de Nestor Gomes KM 41. Ela está internada, recebendo cuidados médicos, e aguarda novos exames para confirmar o diagnóstico. Apesar dos sintomas, o estado de saúde não é grave.

A Secretaria Municipal de Saúde vai divulgar atualizações sobre a situação nesta quarta-feira (23). Já notificou hospitais, profissionais de saúde e escolas sobre os casos, reforçando a necessidade de vigilância.

A coqueluche é uma doença contagiosa, mas pode ser prevenida com vacinação. A população deve ficar atenta aos sintomas e procurar uma unidade de saúde em caso de dúvidas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.