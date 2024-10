Museu Ferroviário fará exposição sobre a luta por direitos dos ferroviários

O Museu Ferroviário está promovendo uma exposição sobre os direitos dos ferroviários, destacando a trajetória de Demisthoclides Baptista, um importante nome na história ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim.

Assim a exposição destaca as conquistas dos ferroviários ao longo dos anos por meio da memória de Demisthoclides Baptista, que nasceu em Cachoeiro. Ele foi ferroviário, formou-se em Direito pela UFES, e desempenhou um papel fundamental na defesa dos direitos da classe. Sendo o presidente sindicalista da Estrada de Ferro Leopoldina, lutou pela valorização da categoria.

Contudo a curadoria da exposição explica que a escolha da data de nascimento de Demisthoclides, em 18 de outubro, é simbólica. “Através do aniversário dele, ressignificamos a luta pelos direitos ferroviários, mostrando como essas histórias se entrelaçam.”

Ademais um dos destaques da exposição é uma releitura da obra “Operários”, de Tarsila do Amaral. Nela, fotos de ferroviários são combinadas com extratos bancários de 1976 a 1996.

O conceito é fazer com que os visitantes reflitam sobre os benefícios conquistados ao longo desse período. “A ideia é mostrar como os ferroviários, com esforço e união, alcançaram seus direitos,” conclui a curadora.

A mostra está localizada na Casa dos Braga, Rua 25 de Março, 184, e ocorre de 18 de outubro a 29 de novembro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

