Bienal Rubem Braga retorna com feira de livros e lançamentos de obras

Entre os dias 23 e 27 de outubro, a Prefeitura de Cachoeiro e o Serviço Social do Comércio (Sesc) realizarão mais uma edição da Bienal Rubem Braga. A Bienal é o maior evento literário e cultural do Sul do Espírito Santo. Neste ano, a Bienal retorna ao formato presencial, após a edição de 2022 ter ocorrido no formato on-line devido à pandemia de Covid-19.

Na ocasião, o evento trouxe lançamentos de livros, atividades em escolas e rodas de conversa com grandes nomes da literatura brasileira. Como por exemplo Antônio Torres, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Com o tema “Literatura e a Beleza de Nossas Raízes e Origens”, a Bienal Sesc Rubem Braga de 2024 concentrará suas atividades na sede do Sesc. A sede, localizada na Rua Joanna Payer, no bairro Aeroporto, oferece uma programação diversificada voltada para todas as idades.

“Estamos preparando o retorno da Bienal Rubem Braga ao formato presencial, numa grande celebração literária que valoriza nossa identidade cultural e oferece um espaço democrático para novos autores apresentarem suas obras”, afirma Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro.

Durante os dias de evento, o público poderá desfrutar de uma série de atrações, incluindo feira de livros, palestras, mesas de conversa, exposição de artesanato, lançamento de obras, participação de entidades sociais, apresentações culturais, palco livre, oficinas, espaço para cineclubes, assembleia anual da Academia Cachoeirense de Letras, entre outras atividades.

“É sempre uma alegria realizar a Bienal Rubem Braga, evento que homenageia um dos maiores cronistas do Brasil e faz Cachoeiro respirar literatura. Nosso município é berço de grandes nomes da cultura nacional, e é nosso dever, enquanto poder público, preservar e promover esse legado,” acrescenta o prefeito Victor Coelho.