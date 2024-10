Nasce Nala: conheça a primeira filha de Iza

A cantora IZA e o jogador de futebol Yuri Lima celebraram, neste domingo (13), o nascimento de sua primeira filha, Nala.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. O nascimento ocorreu às 7h52, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro. O parto cesariana foi conduzido pelo médico Dr. Bruno Wunder de Alencar. Tanto a mãe quanto a bebê estão em ótimo estado de saúde.

Dessa forma, horas após a confirmação do nascimento, IZA compartilhou com seus seguidores o primeiro post sobre a chegada de Nala.

“‘Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…’ 💞 NALA 13/10/2024”, escreveu a cantora.

Relembre a Gravidez de IZA

Os fãs acompanharam com muito carinho a gravidez de IZA. A cantora anunciou que estava grávida em abril de 2024, e logo no mês seguinte, em maio, ela e Yuri Lima compartilharam nas redes sociais o vídeo do chá-revelação, que confirmou que o casal esperava uma menina. “Bem-vinda, Nala”, escreveu IZA na ocasião.

O nome Nala carrega um significado especial para a artista, que em 2019 dublou a personagem de mesmo nome no filme “O Rei Leão”, na versão em português. A escolha do nome, portanto, reflete a conexão emocional da cantora com a personagem, que simboliza força, coragem e um laço afetivo profundo.

Um Novo Capítulo para IZA e Yuri Lima

IZA, uma das maiores estrelas da música pop brasileira, agora inicia uma nova fase em sua vida, conciliando a maternidade com sua bem-sucedida carreira. O jogador de futebol Yuri Lima, que atua no Shimizu S-Pulse, do Japão, tem sido um parceiro presente e dedicado ao longo de toda a jornada da gravidez.

Assim, o nascimento de Nala foi recebido com grande emoção pelos fãs da cantora e pelos amigos do casal. Este é um momento de renovação e alegria para a família, e IZA, que sempre compartilhou momentos especiais de sua vida com o público, agora celebra essa nova etapa com a chegada de sua filha.

Expectativa e Carinho dos Fãs

O nascimento da filha de IZA, portanto, gerou grande repercussão nas redes sociais, com mensagens de carinho e felicitações de fãs, amigos e colegas de trabalho. Porém, muitos aguardam com expectativa novos momentos compartilhados pela cantora e as primeiras aparições da pequena Nala.

Com sua força e carisma, IZA promete continuar brilhando nos palcos e agora também na jornada da maternidade, inspirando mulheres em todo o Brasil.