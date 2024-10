Nei Castelari vai priorizar novo Polo Industrial em Rio Novo do Sul

O prefeito reeleito de Rio Novo do Sul, Nei Castelari (Podemos), apontou que, neste novo mandato, vai priorizar a criação de um novo Polo Industrial na cidade. O chefe do Poder Executivo municipal obteve 5.101 votos, o que representa a preferência de 70,57%.

“Nossa gestão começará tendo como prioridades a criação de um novo polo industrial no município, atraindo investimentos para o município, bem como o pagamento do piso do magistério e o planejamento para eliminar os aluguéis das sedes administrativas”, afirma Nei Castelari.

LEIA TAMBÉM: Veja os empregos disponíveis no Sine de Anchieta desta segunda (14)

O gestor ainda destaca que também deve priorizar o fomento e capacitação aos empreendedores rurais e urbanos, com capacitações e estímulo e a manutenção e melhorias das vias rurais.

“Quero agradecer o carinho e a confiança dos mais de 5 mil eleitores que acreditam na minha gestão e no trabalho realizado para trazer mais dignidade e qualidade de vida ao povo rionovense. Muito fizemos e vamos continuar fazendo. Vamos governar para todos, quem votou e quem não votou, porque uma gestão se faz pensando no bem comum. Esse sempre foi meu foco e sempre será”, explicou o prefeito.