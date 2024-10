Nevou no cafezal! Florada encanta e traz esperança de boa safra

Sentir o cheirinho de café coado logo de manhã é o prenúncio de um bom dia. E sentir o aroma da florada é sinal de um ano bom para os cafeicultores. Quem anda pelo interior já notou que chegou a hora dos cafezais se vestirem de branco.

Com o clima ajudando – chuva mansa e na hora certa – as lavouras estão floridas, em um espetáculo visual, olfativo e, para alguns, até mesmo auditivo, já que logo vem à mente a música de Cascatinha e Inhana: “meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal”.

