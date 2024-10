NFL pode ganhar espaço em Madri: Griezmann negocia jogo da liga

A expansão internacional da NFL continua ganhando força e a cidade de Madri pode ser o próximo destino dos jogos da liga nos próximos anos. O craque do Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, manifestou recentemente seu desejo de trazer a NFL ao Estádio Metropolitano. Após o anúncio de que um jogo da NFL será realizado em 2025 no Santiago Bernabéu, Griezmann está determinado a garantir que o Metropolitano também entre na rota dos eventos da liga.

Durante sua passagem por Londres, onde assistiu à partida entre Jacksonville Jaguars e Chicago Bears no Tottenham Hotspur Stadium, Griezmann revelou à mídia espanhola que está em conversas com o Atlético de Madrid e a organização da NFL para que o Metropolitano seja considerado para sediar um jogo da liga.

“Eu tentei, conversei com o clube, com a NFL… Para mim, nosso estádio é o mais bonito que existe, e com tudo ao redor dele — o estacionamento, tudo — eles estão levando isso a sério. Vamos dar outro empurrão para trazê-lo para o Metropolitano”, disse Griezmann.

Expansão da NFL na Espanha

A realização de um jogo da NFL no Santiago Bernabéu em 2025 marca um grande passo na estratégia de internacionalização da liga. Atualmente já realiza jogos em Londres e no México há vários anos. O sucesso desses eventos tem gerado interesse em outras grandes cidades europeias. A Espanha, com sua enorme base de fãs de esportes, tornou-se um mercado atraente.

O jogo no Bernabéu está previsto para ocorrer entre setembro e outubro de 2025, e já existem discussões sobre outras possíveis sedes, como Barcelona e o próprio Metropolitano, embora esses eventos só devam acontecer a partir de 2026.

O apoio de Griezmann à NFL

Antoine Griezmann é um entusiasta declarado da NFL e frequentemente compartilha seu interesse pelo esporte nas redes sociais. Ele tem sido uma voz ativa na promoção da liga na Europa, especialmente na Espanha. Ao defender que o Estádio Metropolitano sedie uma partida, o jogador do Atlético de Madrid destaca não só a beleza e a estrutura de seu estádio, mas também o potencial de Madri como uma capital esportiva global.

Para Griezmann, o Metropolitano, com sua capacidade de mais de 68 mil espectadores e uma infraestrutura moderna, seria o palco ideal para um jogo da NFL, complementando a já confirmada partida no Bernabéu.

Futuro da NFL na Europa

Com o aumento do interesse europeu pela NFL, há grande expectativa sobre o sucesso dos jogos planejados para 2025 e além. Se a partida no Bernabéu for um sucesso, é possível que outros estádios espanhóis, como o Metropolitano, entrem definitivamente no calendário da liga.

A entrada da NFL na Espanha poderia abrir as portas para que mais países europeus recebam jogos no futuro, aumentando ainda mais a visibilidade e a popularidade do futebol americano no continente.