No topo! Família de Cachoeiro se destaca em ranking de ciclismo

No último fim de semana, foi realizado a última etapa do Campeonato Estadual de Ciclismo, com etapa de montanha, entre os municípios de Cariacica e Santa Maria de Jetibá, com um total de cinquenta quilômetros.

O torneio junta os atletas que somam mais pontos durante o ano todo, nas quatro modalidades, que são: contra relógio, estrada, circuito e montanha. Assim, quem fizer mais pontos nessas quatro modalidades, se sagra o grande campeão.

Sobretudo, em busca do ponto mais alto do ranking estadual de ciclismo, estava o ciclista cachoeirense Alexandre Cardoso, de 48 anos, e seus três filhos: Alexandre Fiorio Cardoso (Sub-30), Pedro Henrique Cardoso (Sub-23) e Ricardo Cardoso (Juvenil). Com exceção de Alexandre Fiorio, que por um motivo de saúde não conseguiu participar da última etapa, ficando assim, com o vice-campeonato, todos os outros ciclistas foram campeões em suas modalidades. Alexandre Cardoso, foi o grande campeão do ranking, na categoria Master B2.

Alexandre comentou sobre outro percurso, que segundo ele, foi muito sinuoso. “Foi um trajeto muito sinuoso, muito técnico, e com um final de subida em montanha, terminando no ponto conhecido como japonês”, frisou.

Segundo Alexandre, o atleta que chegasse primeiro nesta modalidade, no alto da montanha, vencia a competição. Neste trajeto, só participou o ciclista e seu filho Pedro. Contudo, Pedro foi vice-campeão e Alexandre ficou com o terceiro lugar. “Com a pontuação que a gente tinha, fomos só pra cumprir tabela, não tinha mais necessidade de competir, pois a gente já era campeão antecipado”, finalizou.