Capixaba de 15 anos ganha ouro no Campeonato Sul-Americano de Wrestling

O capixaba Ryan Freire, de apenas 15 anos, brilhou no Campeonato Sul-Americano de Wrestling, realizado no último fim de semana, no Rio de Janeiro, no ginásio do Centro de Educação Física da Marinha (CEFAN), conquistando a medalha de ouro na categoria Sub-15, estilo greco-romano.

Morador de Nova Almeida, na Serra (ES), Ryan tem se dedicado à modalidade há dois anos e expressou sua alegria pela conquista. O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW).

Em uma competição desafiadora, ele venceu três lutas sem perder nenhum ponto. A primeira foi contra um adversário peruano, seguida por uma intensa batalha contra um membro da seleção brasileira, e na final, enfrentou um brasileiro que já havia derrotado há duas semanas no Campeonato Brasileiro em Cuiabá.

Sua preparação foi intensa, com treinos em Guarapari, sob a orientação dos professores Vinícius e Roger, tendo três treinos intensos por semana. Além de treinar Wrestling, Ryan também pratica judô e jiu-jitsu no Centro de Luta Bravos, em Nova Almeida, nessas duas modalidades, também compete há 5 anos.

Ryan, que já conquistou títulos estaduais e obteve boas colocações em competições nacionais, agradeceu a sua equipe de Wrestling, aos treinadores e patrocinadores, ressaltando o apoio da família. Com um grande sonho de integrar a seleção brasileira, Ryan Freire se mostra um talento promissor no wrestling.

“Quero agradecer a toda equipe de Wrestling do clube capixaba, a equipe do treinamento do Centro de Lutas Bravos, em Nova Almeida e aos meus patrocinadores: Matheus Tavares (nutricionista), Bruno Bastier, preparador físico; Thuane, fisioterapeuta; Ponto K, academia; ao Serra Atleta e Bolsa Atleta Sesport, pelo apoio financeiro para treinos e viagens; e toda a minha família que me apoia sempre.” declarou Ryan Freire.

Ryan Freire tem um sonho que o motiva a superar desafios diariamente: fazer parte da seleção brasileira de wrestling. Desde que começou a treinar a modalidade, Ryan se destacou não apenas pela sua técnica, mas também pela dedicação e paixão que demonstra em cada competição.