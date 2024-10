O futuro do campo nas mãos das novas gerações

“O que você quer ser quando crescer?” A pergunta que todos ouviram na infância conta com uma infinidade de respostas. De professora a médica, de veterinário a jogador de futebol, as crianças sonham em um dia poder fazer o que amam. Mas e quanto as crianças do meio rural?

Com números que mostram a queda no número da população rural, o objetivo é fazer com que as crianças do campo queiram ficar. Para que isso aconteça, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES) apoia a comunidade do interior do estado.

