O Futuro dos eSIMs no Brasil: Tendências e Previsões

Mesmo com todas as complexidades da situação social atual, os brasileiros têm muitas esperanças de se tornarem participantes ativos das mudanças revolucionárias na tecnologia de comunicação móvel. O novo formato de cartões SIM de dados pré-pagos, que apareceu no mundo há pouco tempo, já está sendo ativamente integrado à vida cotidiana e está levando as empresas de telefonia móvel locais não só a entrar no estágio de concorrência com provedores globais, mas também a regular bastante as condições e reduzir os preços dos serviços para usuários privados e corporativos. Neste artigo, analisaremos o que os cartões virtuais eSIM representam nesse processo e como isso afetará nosso futuro.

Descubra o objetivo da tecnologia eSIM e como se funciona

Em 2016, os engenheiros da Groupe Spécial Mobile Association (GSMA) internacional deram um grande e importante passo na evolução das redes móveis. O sistema de desenvolvimento do “SIM incorporado” foi introduzido. O que mais tarde foi chamado pelos operadores e provedores de “eSIM”.

De acordo com o novo modelo, cada smartphone será equipado com um chip que carrega o código digital das várias redes de operadoras de telefonia móvel. Os cartões SIM virtuais agora são fáceis e rápidos de instalar em smartphones iPhone ou Android usando o Yesim.app da principal operadora de telefonia móvel internacional. O aplicação permite alterar as configurações, os planos tarifários e até mesmo os números de telefone, sem precisar visitar um centro de serviços ou contatar a equipe de suporte do provedor.

Serviço eSIM do Brasil: Estágios de implementação

Se nos concentrarmos na situação atual do Brasil, veremos que a tecnologia avançada tem sido muito lenta para entrar no mercado móvel local. A implementação nacional do Serviço eSIM só começou há três anos. Hoje, dos mais de 200 milhões de conexões móveis no país, apenas quase 2 milhões de clientes fizeram a mudança para o formato de comunicação eSIM. As três maiores operadoras de telefonia móvel da América do Sul já criaram planos de dados usando números digitais, mas isso não garante que os assinantes continuarão fiéis às suas operadoras locais. Afinal, o benefício da nova tecnologia é que agora qualquer pessoa com um novo telefone e acesso à App Store ou ao Play Market pode instalar um cartão SIM virtual de qualquer outra operadora de celular competitiva e aproveitar os privilégios de um cartão SIM virtual universal com os melhores preços.

Vantagens do cartão SIM virtual para o mercado de comunicações móveis

Todos os usuários de redes móveis no Brasil para os quais o serviço eSIM está disponível podem ser divididos em três categorias: usuários individuais, o setor empresarial e turistas. E para cada uma delas, as opções de eSIM móvel para o Brasil trazem benefícios importantes que maximizam a adoção do novo formato de comunicação no país:

Reduções expressivas nos custos dos serviços móveis e de Internet

A economia é óbvia, pois com o intenso contexto competitivo no mercado brasileiro de telecomunicações, não só as operadoras locais, mas também as globais, serão forçadas a oferecer as condições e os preços mais favoráveis para atrair novos clientes.

Ativação e controle remoto prático de números

A tecnologia do cartão eSIM dá aos consumidores a possibilidade de administrar totalmente as configurações de seus celulares remotamente.

Reformatação dos serviços de roaming para viajantes ativos

O Cartão SIM de viagem, que é vendido a turistas que visitam o Brasil ou a cidadãos locais que visitam o exterior, tem as oportunidades mais favoráveis de se conectar às redes das operadoras locais sem o risco de pagar grandes contas de chamadas em roaming.

Perspectivas realistas para o desenvolvimento de tecnologias eSIM na região

Em vista de todos os fatos publicados acima, não é difícil fazer uma suposição óbvia: em um futuro próximo, o Brasil aumentará a taxa de adoção da tecnologia inovadora do eSIM e introduzirá seu uso em várias esferas da vida pública e comercial. Isso é claramente sinalizado por muitos fatos que qualquer pessoa perceberá ao analisar detalhadamente o setor de comunicações móveis.

Rápido crescimento no número de telefones compatíveis

Espera-se que, até 2025, não haja mais marcas de smartphones que não tenham atualizado sua linha de produtos com gadgets com a opção eSIM virtual. Os dispositivos de IoT que receberão conectividade de número digital se tornarão cada vez mais baratos para a mais grande variedade de consumidores em todo o mundo.

Atenção das operadoras de telefonia móvel e criação de novos planos econômicos

As operadoras continuarão a implementar soluções de eSIM e a adaptar os planos tarifários para usuários individuais e coletivos do novo tipo. É provável que os preços dos planos de telefonia móvel baixem, graças ao incremento da concorrência no mercado.

Conscientização progressiva do usuário e investimento em atualizações dos gadgets

Os viajantes foram os primeiros a perceber a nova tecnologia virtual, mas é claro que os habitantes locais mais conservadores também serão expostos a novas informações que os levarão a tomar decisões para atualizar seus serviços móveis.

Conclusões

As boas perspectivas de introdução das tecnologias eSIM no Brasil são bem fundamentadas e, por enquanto, bastante óbvias. Em razão da importante desestabilização econômica no país, as inovações progressivas nas comunicações móveis não estão penetrando nos mercados locais com a mesma rapidez, mas ainda assim o movimento em direção à transformação digital parece inevitável. Os benefícios dos números virtuais para comunicações móveis e da Internet com preços baixos estão ligados tanto às razões de maximizar a economia com planos tarifários melhores quanto ao inevitável processo de atualização de telefones. Nos próximos anos, os brasileiros esperam uma explosão de interesse nos eSIMs e uma adoção ativa do novo formato de comunicação telefônica.