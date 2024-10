Lançado o trailer oficial de World Without Cows (Um mundo sem vacas), novo documentário que examina as maneiras complexas e, muitas vezes, surpreendentes pelas quais os bovinos impactam o mundo. Por meio de entrevistas com especialistas do agronegócio e da ciência ambiental, Um mundo sem vacas examina o significado cultural e econômico das vacas, seu papel na nutrição e seu impacto no clima.

Motivada em parte pela narrativa negativa e não científica predominante em torno da pecuária, esta investigação foi liderada por Michelle Michael e Brandon Whitworth, dois jornalistas que viajam pelo mundo contando histórias sobre agropecuária. Há três anos, eles partiram em uma aventura que os levou a mais de 40 destinos ao redor do mundo – do coração dos Estados Unidos ao Quênia, Índia, Brasil e além – enquanto procuravam responder a uma pergunta aparentemente simples: “Estamos melhor em um mundo sem vacas?”

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/o-que-aconteceria-se-todas-as-vacas-desaparecessem-de-repente/