Obmep 2024: confira tudo sobre a 2ª fase das Olimpíadas de Matemática

De acordo com informações da Agência Brasil, neste sábado (19), serão aplicadas as provas da 2ª fase da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP 2024), uma das maiores competições científicas do Brasil.

Ao todo, mais de 900 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio, classificados na primeira etapa, participarão do exame, que ocorrerá às 14h30 (horário de Brasília) e terá duração de três horas.

Detalhes da 2ª fase da OBMEP 2024

Os locais de prova estão disponíveis no site oficial da OBMEP, organizados por unidade federativa e escolas participantes. Os estudantes terão que resolver seis questões discursivas.

As perguntas são adequadas ao nível de ensino de cada um (fundamental ou médio). Os participantes poderão utilizar lápis ou caneta esferográfica azul ou preta para a resolução.

Os participantes devem apresentar um documento de identificação válido, como carteira de identidade, certidão de nascimento ou carteira escolar. Além disso, a organização recomenda que os estudantes cheguem ao local da prova com pelo menos 30 minutos de antecedência.

Recorde de participantes na OBMEP 2024

A edição deste ano da OBMEP registrou um número recorde de instituições de ensino participantes: 56.516 escolas localizadas em 5.564 municípios, abrangendo 99,9% das cidades brasileiras. A primeira fase, realizada em 4 de junho, contou com a participação de 18,5 milhões de alunos de todo o país.

Premiação da OBMEP 2024

A OBMEP 2024 distribuirá um total de 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 50 mil menções honrosas. Além disso, a prova vai reconher 20,5 mil medalhistas estaduais. Os estudantes premiados terão a oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), que oferece bolsas do CNPq e atividades de formação acadêmica e profissional.

Impacto da OBMEP na educação brasileira

De acordo com o diretor-adjunto do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e coordenador geral da OBMEP, Jorge Vitório Pereira, a olimpíada desempenha um papel importante na formação de novos talentos em matemática no Brasil. O PIC, por exemplo, oferece bolsas e promove encontros presenciais e virtuais para estimular o raciocínio lógico e a criatividade dos estudantes.

A OBMEP também pode influenciar diretamente o futuro acadêmico dos participantes. A prova é um critério de seleção para o IMPA Tech, o curso de graduação em matemática e inovação tecnológica oferecido pelo IMPA. As inscrições para o processo seletivo da turma de 2025 começam em novembro.

Acesso a conteúdos gratuitos no portal OBMEP

Os estudantes que participam da OBMEP 2024 podem se preparar utilizando o portal oficial, que disponibiliza videoaulas, apostilas, exercícios resolvidos, testes e outros conteúdos gratuitos. No site, é possível acessar o histórico de desempenho e acompanhar o progresso no aprendizado. Professores também podem criar turmas para orientar seus alunos de forma mais eficaz.

A divulgação dos premiados da OBMEP 2024 ocorrerá em 20 de dezembro deste ano, e os estudantes de escolas públicas participantes do PIC receberão uma bolsa de incentivo de R$ 300 para o desenvolvimento acadêmico.