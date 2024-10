Oferta elevada de ovos menores e baixa demanda mantêm preços em queda

As cotações dos ovos comerciais iniciaram outubro em queda na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea. Segundo este Centro de Pesquisas, a pressão vem da oferta volumosa de ovos, principalmente de tamanhos menores, e da demanda retraída. Apesar do período tipicamente de maior poder de compra (recebimento de salários), o ritmo de vendas no atacado seguiu lento na última semana, não sendo suficiente para alavancar os valores.

