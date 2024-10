Onde assistir Al Ain x Al-Hilal: o jogo do retorno do Neymar

O jogador Neymar retorna aos campos nesta segunda-feira (21), no confronto entre Al-Ain e Al-Hilal, válido pela Liga dos Emirados Árabes Unidos. A partida acontecerá às 13h (horário de Brasília), no Estádio Hazza bin Zayed, em Abu Dhabi. Após um período afastado devido a lesões, Neymar foi confirmado entre os relacionados pelo técnico Jorge Jesus, mas ainda não deve começar como titular.

Onde assistir Al-Ain x Al-Hilal Os fãs poderão acompanhar o duelo ao vivo pelos canais ESPN 4 e pelo streaming Disney+. Além disso, o Ge também fará a cobertura em tempo real da partida.

Escalações prováveis:

O retorno de Neymar gera grande expectativa entre os torcedores, que aguardam seu desempenho, mesmo que de forma gradual. Al-Hilal vem forte para o confronto com um time de estrelas, como João Cancelo, Malcom, Mitrovic e o brasileiro Renan Lodi, em busca de mais uma vitória no campeonato.

A partida promete muita emoção, já que o Al-Hilal, com o possível retorno de Neymar, busca se manter no topo da tabela e consolidar sua posição como um dos principais clubes da liga árabe.

