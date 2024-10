Opção Netimóveis promove ação especial em Cachoeiro neste final de semana

A Opção Netimóveis, imobiliária conceituada, que está a mais de 33 anos no mercado, vai realizar neste sábado (26/10) uma ação interativa em pontos movimentados de Cachoeiro de Itapemirim. O objetivo é interagir com o público e dar início às comemorações da Black Novembro, que promete condições imperdíveis para quem busca encontrar o seu imóvel dos sonhos, seja para comprar, vender ou alugar.

A ação contará com distribuição de brindes exclusivos, como o “Cheirinho de Lar”, para os participantes. A equipe da Opção estará uniformizada e pronta para receber o público com muita animação.

Adriana Carreiro Sader, à frente da Opção, destaca a importância da iniciativa:

“Estamos muito animados em promover essa ação e ter a oportunidade de interagir diretamente com o público de Cachoeiro. Queremos que a Black Novembro seja um mês marcante para todos que desejam conquistar seu imóvel, seja para comprar, vender ou alugar. Preparamos condições imperdíveis e queremos que todos participem dessa ação conosco!”

Fique atento à equipe da Opção neste sábado e aproveite para garantir seu brinde. A Black Novembro da Opção promete ser inesquecível!

Data: Sábado, 26 de outubro

Local: Pontos movimentados de Cachoeiro de Itapemirim

Horário: A partir das 9h

Participação: Gratuita

Mais Informações: 28 999060982 / 3522-4104

