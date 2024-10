“Os Quatro da Candelária”: série da Netflix sobre chacina ganha trailer

A nova série da Netflix vai relembrar um dos casos mais trágicos da história do Brasil. A plataforma de streaming anunciou nesta sexta-feira (18), a estreia da série nacional “Os Quatro da Candelária”, baseada na trágica Chacina da Candelária, que chocou o Rio de Janeiro em1993.

Portanto, a série da Netflix ficcional chega à plataforma de streaming no próximo dia 30 de outubro.

No entanto, a sinopse revela que quatro crianças repletas de sonhos enfrentam os perigos das ruas do Rio de Janeiro, sem imaginar que se tornariam parte de um dos episódios mais sombrios da história do Brasil.

O elenco conta com Leandro Firmino (‘Cidade de Deus’), Stepan Nercessian (‘Chacrinha: O Velho Guerreiro’), Maria Bopp (‘Me Chama de Bruna’) e Antônio Pitanga (‘Casa de Antiguidades’). A direção e o roteiro são assinados por Luís Lomenha.

Confira o trailer da série da Netflix:

Série da Netflix conta tragédia da chacina da Candelária

A Chacina da Candelária aconteceu na madrugada do dia 23 de julho de 1993. Usando dois carros com as placas cobertas por plásticos, os criminosos chegaram até um grupo de mais de 40 meninos e jovens que dormiam na região da Igreja da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro.

No entanto, eles saíram do carro e perguntaram um dos garotos. De acordo com testemunhas, eles atiraram e houve correria. Quatro meninos morreram no local. O garoto procurado também foi atingido. Ele ficou internado em coma por dias, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

Um grupo de jovens foi colocado no porta-malas de um dos carros e levado ao Parque do Flamengo, na Zona Sul, onde sofreu disparos. Aliás, apenas um deles sobreviveu.

Todos os apontados por envolvimento nas oito mortes da chacina da Candelária estão fora da cadeia. Três eram policiais militares. No entanto, um deles é considerado foragido pela Justiça até hoje.