Outubro Rosa: Prefeitura de Anchieta oferece programação para mulheres

Uma programação especial e extensa, voltada para a saúde da mulher, vai marcar o Outubro Rosa em Anchieta. As atividades continuam nesta quinzena nas unidades de saúde de Anchieta com o objetivo de alertar para a prevenção do câncer de mama.

A programação inclui desde ações técnicas como consultas, testes rápidos e solicitação de mamografia, até as recreativas como caminhadas, piqueniques e pedal.

As unidades que estão com programação sobre o tema são: ESF Centro 1, Centro 3, Recanto do Sol, Parati, Ubu, Iriri, Maimbá e Alto Pongal. Para mais informações, procure sua unidade de saúde.

Confira abaixo a programação completa: