Palestras educativas do Idaf focam os cuidados contra a raiva animal

Aproximadamente 380 alunos foram contemplados nos últimos dias com orientações do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) quantos aos cuidados para combater a raiva animal. O tema foi destacado por ocasião do Dia Mundial Contra a Raiva, em 28 de setembro, a fim de alertar para a relevância da vacinação do rebanho contra a doença.

