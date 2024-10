Palmeiras x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações

Neste sábado (26), às 16h30, Palmeiras e Fortaleza se enfrentam, em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir Palmeiras x Fortaleza?

A partida, que será realizada no Allianz Parque, em São Paulo, contará com a transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes

O Palmeiras, vem de vitória por 5 a 3 sobre o Juventude, em jogo eletrizante e com muitos gols. Atualmente, o time paulista está na vice-liderança do Brasileirão, com 60 pontos conquistados, apenas 1 pontos a menos que o Botafogo, líder da competição nacional.

Já o Fortaleza, também está firme na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, na 3ª colocação e com 56 pontos conquistados. Em seu último confronto, o Leão do Pici empatou com o Atlético-MG, em 1 a 1, na Arena Castelão.

Prováveis escalações:

Palmeiras (Abel Ferreira): Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Zé Rafael e Richard Ríos; Estevão, Raphael Veiga e Felipe Ânderson; Flaco López.

Fortaleza (Vojvoda): João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Titi, Felipe Jonatan; Rossetto, Hércules e Emmanuel Martínez; Moisés, Pikachu e Lucero.

Ficha técnica:

Data: 26 de outubro (sábado)

26 de outubro (sábado) Hora: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo

Allianz Parque, em São Paulo Onde assistir Palmeiras x Fortaleza: Premiere (pay-per-view)

Premiere (pay-per-view) Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Bruno Raphael Pires (GO) e Henrique Neu Ribeiro (SC) VAR: Djonaltan de Araújo (RN)