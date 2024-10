Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Neste sábado (26), às 16h30, Vitória e Fluminense se enfrentam, em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir Vitória x Fluminense?

A partida, que será realizada no Estádio Manoel Barradas (Barradão), contará com transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes?

Em seu último jogo, o Vitória venceu o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, dentro de casa. Atualmente, o time baiano ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos conquistados.

Sobretudo, o Fluminense também vem de vitória, sobre o Athletico-PR, também por 1 a 0, em jogo realizado no Maracanã. Atualmente, o tricolor está em 11° lugar na tabela do Brasileirão, com 36 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Vitória (Thiago Carpini): Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Willeam Lepo), Neris, Edu e Lucas Esteves; Luan (Willian Oliveira), Machado e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo (Everaldo) e Alerrandro.

Fluminense (Mano Menezes): Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); Victor Hugo, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Lima e Kauã Elias (Germán Cano).

Ficha técnica:

Data: 26 de outubro (sábado)

26 de outubro (sábado) Hora: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), na Bahia

Estádio Manoel Barradas (Barradão), na Bahia Onde assistir Vitória x Fluminense: Premiere (pay-per-view)

Premiere (pay-per-view) Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Flávio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Bruno Boschilia (PR)

Neuza Ines Back (SP) e Bruno Boschilia (PR) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)