‘Parabéns, Coringa 2’: Coppola elogia outro flop de bilheteria

Francis Ford Coppola, diretor de clássicos do cinema como O Poderoso Chefão e Apocalipse Now, está atualmente lidando com um flop de bilheteria com o seu mais novo lançamento, Megalópolis. Em sua segunda semana em cartaz nos Estados Unidos, o longa que custou US$ 120 milhões do bolso do próprio diretor ainda sofre para chegar ao marco de US$ 10 milhões.

A caminhada árdua de Megalópolis ainda tem alguns outros territórios para enfrentar, incluindo o Brasil, que recebe o filme a partir de 31 de outubro. Neste contexto, Coppola não parece tão abalado, já que usou o seu Instagram para falar de outra estreia que performou abaixo do esperado: Coringa: Delírio a Dois. Na rede social, Coppola se pronunciou elogiando o filme – indo contra uma avaliação cada vez mais negativa do público.

“Os filmes de Todd Phillips sempre me surpreendem e eu me divirto toda vez. Desde o ótimo Se Beber, Não Case, ele sempre esteve a frente do público, fazendo o que ele nunca espera. Parabéns a Coringa: Delírio a Dois! Eu também fico honrado que o diretor de fotografia do filme, Lawrence Sher, mencionou que o filme é visualmente inspirado em O Fundo do Coração”, concluiu, relembrando seu filme de 1981.

A estimativa para a estreia de Coringa 2 era de que o filme arrecadasse algo em torno de U$ 70 milhões nos EUA. No entanto, a sequência de Todd Phillips fez U$ 40 milhões na semana de estreia e acumulou U$ 120 milhões ao redor do mundo até agora. A trajetória, daqui em diante, se tornará mais difícil, já que a taxa de aprovação do público, de acordo com o Rotten Tomatoes (site agregador de críticas), está em torno de 31%.

Com Lady Gaga ao lado de Joaquin Phoenix, Coringa: Delírio a Dois está em cartaz nos cinemas brasileiros. Megalópolis, com Adam Driver, estreia em 31 de outubro.

