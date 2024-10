Pescadores estão sem indenização após maior derramamento de óleo do país

Os atingidos pelo maior derramamento de óleo cru no litoral brasileiro, ocorrido em 2019, denunciaram na Câmara dos Deputados atrasos em indenizações, vigilância sanitária, restauração do ecossistema marinho e punição aos responsáveis. Representantes do governo admitiram dificuldades na reparação socioambiental agravadas por cortes orçamentários.

O debate ocorreu no último dia 9, em reunião conjunta das comissões de Meio Ambiente; e de Amazônia e Povos Tradicionais.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/atingidos-pelo-maior-derramamento-de-oleo-no-brasil-pescadores-denunciam-falta-de-reparacao-5-anos-depois/