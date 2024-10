Pesquisa aponta vitória de Ferraço com ampla vantagem em Cachoeiro

Pesquisa do Instituto Solução, encomendada e divulgada pelo site AQUINOTICIAS.COM, neste sábado (5), aponta vitória do candidato a prefeito Theodorico Ferraço (Progressistas) com ampla vantagem nas eleições deste domingo (6).

Estimulada

Ferraço lidera com 45,17% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. A vantagem é de mais de 30 pontos percentuais em relação ao segundo colocado, Léo Camargo (PL), que tem 15% da preferência do eleitorado cachoeirense.

Em seguida aparece o candidato Diego Libardi (Republicanos), com 14,5%, tecnicamente empatado, dentro da margem de erro, com Léo Camargo e a candidata a prefeita Lorena Vasques (PSB), que tem 13,17% das intenções de voto. Carlos Casteglione (PT) foi citado como opção por 4,33% dos entrevistados.

Cerca de 0,50% dos eleitores afirmaram que vão votar brancos/nulos e 7,33% não sabem ou não responderam.

Espontânea

Theodorico Ferraço também lidera na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados. Nesse contexto, ele aparece com 43,67% das intenções de votos.

Em seguida aparecem, empatados tecnicamente dentro da margem de erro, os candidatos Diego Libardi, com 14,17%; Léo Camargo, com 14,17%, e Lorena Vasques, com 13%. Carlos Casteglione tem 4% da preferência do eleitorado.

Aproximadamente 11% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Rejeição

Quando perguntado em qual dos candidatos o eleitor cachoeirense não votaria de jeito nenhum, Carlos Casteglione foi o mais citado com 42% de rejeição, seguido por Léo Camargo, com 9,33%; Theodorico Ferraço, com 8,67%; Lorena Vasques, com 8,50%, e Diego Libardi, com 4,33%.

Brancos e nulos totalizam 0,50% das citações e 26,67% não sabem ou não responderam.

Registro e Amostragem

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número de identificação: ES-06755/2024. O Instituto Solução entrevistou 600 eleitores, nos dias 3/10/2024 e 4/10/2024, na sede e nos distritos do município de Cachoeiro de Itapemirim.

O nível ou intervalo de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro máxima estimada, considerando um modelo de amostragem aleatório simples, é de 4%, para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.