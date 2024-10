Pesquisa aponta vitória de Gedson nas eleições para prefeito de Iconha

Pesquisa realizada pelo Instituto Solução, encomendada e divulgada pelo site AQUINOTICIAS.COM, nesta sexta-feira (4), aponta a vitória de Gedson Paulino (Republicanos) nas eleições para prefeito de Iconha neste domingo (6).

Estimulada

Segundo o estudo, na menção estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Gedson aparece na liderança com 57,8% da preferência do eleitorado iconhense.

Os números ainda apontam crescimento de mais de 6% em relação as pesquisas realizadas nos dias 12 e 13 de agosto (registro ES- 07075/2024) e 18 e 19 de setembro (registro ES-02015/2024).

O segundo colocado, João Paganini (Podemos) tem 31,5% das intenções de voto e Hugo Durães 2,2%.

Não sabe ou não responderam totalizam 6,5%. Brancos e nulos, 2%.

Espontânea

Gedson Paulino também lidera na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores.

Segundo os dados do Instituto Solução, quando perguntado em quem o eleitor votaria para prefeito, o candidato é lembrado por 57,7% dos entrevistados.

João Paganini aparece na segunda posição, com 31,6% das citações, e Hugo Durães, com 2,2%.

Cerca de 8,5% dos eleitores não sabem ou não responderam.

Rejeição

O candidato João Paganini é o mais rejeitado pelos eleitores. De acordo com o estudo, 25,6% dos entrevistados afirmam que não votariam nele para prefeito. O segundo mais rejeitado é Hugo Durães, com 24,6% das citações.

Gedson Paulino é mencionado por 15,7%. Cerca de 12,4 % dos entrevistados não sabem ou não responderam e 21,6% disseram nenhum deles.

Amostragem e margem de erro

O Instituto Solução ouviu 402 eleitores da sede e dos distritos do município de Iconha, nos dias 30 de setembro e 1 de outubro.

A pesquisa, registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, sob o prefixo ES-05858/2024, tem margem de erro estimada em 4.8% para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.