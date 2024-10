Pesquisa aponta vitória de Gualhano nas eleições para prefeito de Bom Jesus do Norte

Pesquisa realizada pelo Instituto Solução, encomendada pelo AQUINOTICIAS.COM, aponta o candidato Toninho Gualhano (PSB) na liderança da disputa pela Prefeitura de Bom Jesus do Norte.

De acordo com o levantamento, o candidato desponta como favorito para vencer as eleições para prefeito nas duas menções usadas pelo instituto.

Estimulada

Na entrevista com menção estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, 52,9% dos eleitores afirmaram que votariam em Toninho Gualhano (PSB) para prefeito de Bom Jesus do Norte. Em segundo lugar, aparece Marquinhos Messias (PP) com 30,6% das intenções de voto. Já em terceiro lugar, Angélica Baptista (Agir) com 2,4%.

Cerca de 13,6% dos entrevistados não souberam ou não responderam e 0,5% afirmaram votar branco ou nulo.

Espontânea

Na entrevista com menção espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Toninho Gualhano também é o candidato a prefeito mais lembrado como opção para votar.

Ao serem perguntados em quem eles votariam para prefeito em Bom Jesus do Norte, 52,9% dos eleitores citaram o nome do candidato.

Cerca de 30,6% dos entrevistados apontam Marquinhos Messias. A candidata Angélica Baptista teve 2,4% de citação. Aproximadamente 14,1% dos eleitores não sabem ou não responderam.

Rejeição

O instituto Solução também perguntou em qual desses candidatos os eleitores de Bom Jesus do Norte não votariam de jeito nenhum. Marquinho Messias foi o candidato mais citado pelos entrevistados, com 21,1% de rejeição.

Toninho Gualhano teve 14,4% de rejeição. A candidata Angélica Baptista obteve o menor índice de rejeição, com 9,1%. Cerca de 39,9% dos eleitores afirmaram que não votariam em nenhum deles e outros 15,4% não souberam ou não responderam.

Registro e amostragem

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número de identificação: ES-04430/2024. O Instituto Solução entrevistou 382 eleitores, de 01/10/2024 a 02/10/2024, na sede e nos distritos do município de Bom Jesus do Norte.

O nível ou intervalo de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro máxima estimada, considerando um modelo de amostragem aleatório simples, é de 5%, para mais ou para menos, sobre os resultados encontrados no total da amostra.