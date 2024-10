Pesquisa falsa: prefeito eleito no ES poderá se tornar inelegível 

O prefeito eleito no município de Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Espírito Santo, Ronan Zocoloto, popularmente conhecido como Ronan Fisioterapeuta, filiado ao partido de extrema-direita PL, poderá ficar inelegível após o compartilhamento de uma pesquisa falsa, ainda durante o processo eleitoral, no domingo (6).

Renan teve 9.074 votos (37,74%), o segundo candidato mais votado foi Hans Dettmann (Republicanos), 9.011 votos (37,48%), uma diferença de apenas 63 votos.

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) entrou com um pedido junto à Justiça Eleitoral para cassação do diploma de prefeito e decretação de inelegibilidade por oito anos. Os pedidos também incluem o vice-prefeito eleito Rafael Pimentel (PL).

Utilização de IA

Segundo a denúncia, o candidato a prefeito utilizou uma pesquisa já existente divulgada em um site de notícias do Estado, referente a candidatos de outra cidade, e teria feito uma montagem utilizando inteligência artificial (IA) para modificar as informações da mensagem, transformando a pesquisa como se fosse de Santa Maria de Jetibá.

O Ministério Público afirma que a pesquisa fraudulenta foi disseminada no mesmo dia do pleito em diversos grupos de WhatsApp, por pessoas ligadas ao Partido Político do candidato.

O MPES ainda diz que o instituto da pesquisa, que realizou a coleta de dados, está com o número regular na Justiça Eleitoral. A pesquisa foi solicitada anteriormente, sendo que o resultado foi desfavorável para o candidato, sendo assim, não foi divulgada por decisão dos contratantes.

O que diz o prefeito eleito?

Por meio de nota, o candidato eleito afirmou que recebeu na manhã do pleito um “print” de uma suposta pesquisa eleitoral, sendo que orientou que não fosse divulgada a mesma. Confira a nota:

“No domingo pela manhã, dia do pleito, recebi via grupo de WhatsApp um print de uma suposta pesquisa eleitoral. De imediato, orientei que ninguém repassasse tal material e entrei em contato diretamente com o Promotor de Justiça, esclarecendo que não tive absolutamente nenhum envolvimento com a referida pesquisa e segui à risca as orientações que ele passou.

Prontamente, por orientação do Promotor de Justiça, publiquei em minhas redes sociais e grupos de WhatsApp uma nota oficial informando que não tive participação alguma na contratação, elaboração ou divulgação dessa pesquisa, alertando ainda sobre as consequências da divulgação. Não descansarei até que a verdade prevaleça”, diz trecho da nota.

Em outra parte da nota, o candidato afirma que “tomou conhecimento do processo judicial por meio da imprensa e afirmou seu total interesse na apuração rigorosa dos fatos, pois se considera inocente das acusações que estão sendo feitas”. Renan também frisou que o processo eleitoral é soberano e o resultado nas urnas foi conquistado com muito suor e o apoio dos eleitores de Santa Maria de Jetibá.