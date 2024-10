Piúma: prefeitura antecipa pagamento dos servidores públicos para o dia 25

A Prefeitura de Piúma anunciou uma excelente notícia para os servidores públicos municipais: a antecipação do pagamento da folha salarial. No próximo dia 25 de outubro, todos os servidores municipais receberão seus salários, antecipando o pagamento que, inicialmente, estava previsto para o dia 31.

Essa medida representa uma injeção de R$ 4,5 milhões na economia local, beneficiando diretamente cerca de 1.350 servidores.

Além de movimentar o comércio e os serviços da cidade, a antecipação salarial, realizada às vésperas do Dia do Servidor Público, reforça o compromisso da administração municipal com a valorização dos profissionais que contribuem diariamente para o desenvolvimento de Piúma.

O Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, é uma homenagem aos trabalhadores das esferas federal, estadual e municipal que dedicam suas carreiras ao serviço público no Brasil. Celebrada desde 1943, a data ressalta a importância desses profissionais para o bom funcionamento das instituições e para o atendimento eficaz à população.