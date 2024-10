Plataforma de turismo mostra Cachoeiro como você nunca viu!

A partir desta quarta-feira (9), entra oficialmente em funcionamento o Tour Virtual, um projeto inovador aprovado pela Lei Rubem Braga. O Tour Virtual permite o acesso online a importantes pontos culturais e turísticos de Cachoeiro de Itapemirim.

Através de fotografias em 360 graus e registros aéreos com drone, os visitantes vão explorar, diretamente de seus celulares ou computadores, a casa onde nasceu Roberto Carlos, o casarão em que viveram os irmãos Rubem e Newton Braga ou a montanha símbolo de Cachoeiro.

E, com a tecnologia de 360 graus, os visitantes podem sentir como se estivessem nestes lugares, pois terão uma visão de todas as direções.

O site pode ser acessado no endereço eletrônico tour360.

Sobre o projeto

O jornalista Alessandro de Paula idealizou o projeto, e, juntamente com o fotógrafo e cinegrafista Ronaldo Santos e o designer Robson Tambarotti, iniciou os trabalhos, que contaram com o apoio da Lei Rubem Braga.

“O grande diferencial do projeto é a democratização do acesso, permitindo que qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, visite os patrimônios culturais e turísticos de Cachoeiro a qualquer momento”, destacou Alessandro.

Inicialmente, fotografaram nove pontos turísticos: Casa de Cultura Roberto Carlos, Casa dos Braga, Matriz Velha, Pico do Itabira, Pedra da Penha, Cachoeira Alta, Floresta Nacional de Pacotuba, Casa da Memória e Fábrica de Pios Maurílio Coelho.

O Tour Virtual estará disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive durante a noite, feriados e finais de semana, momentos em que alguns destes espaços estão fechados ao público.

Isso abre as portas para turistas que, por limitações de tempo, mobilidade ou distância, não conseguem visitar os locais pessoalmente. Pessoas com dificuldade de mobilidade, por exemplo, agora terão a oportunidade de explorar esses locais com total imersão.

O projeto também promove um avanço importante para o turismo digital, que vem crescendo no mundo. Ao proporcionar essa experiência virtual, Cachoeiro coloca-se como uma cidade conectada às tendências tecnológicas, ampliando o interesse de turistas nacionais e internacionais.

Além de ser uma ferramenta poderosa para o turismo, o Tour Virtual também promove o acesso universal à cultura. Assim permitindo que mais pessoas possam conhecer a história e os patrimônios do município sem barreiras físicas.

Com o Tour Virtual, a cultura local estará ao alcance de um clique, oferecendo uma experiência rica e interativa para visitantes de todas as idades.