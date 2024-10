PM apreende arma de fogo, drogas e R$ 3 mil no Espírito Santo

Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão apreenderam armas de fogo, drogas e R$ 3.401,25 reais em espécie no bairro Bonfim, em Vitória, na última segunda-feira (22).

Segundo a Polícia Militar, os policiais militares transitavam à pé pela Escadaria dos Trabalhadores e na Escadaria Antônio Bermudas, quando detiveram dois indivíduos e apreenderam um menor de idade em flagrante delito.

Com eles, foram apreendidas uma pistola calibre 9 mm de fabricação italiana, 31 Munições cal. 9 mm, dois carregadores com capacidade para 17 munições, 205 pinos de cocaína, 193 pinos de crack, 82 buchas de maconha, 75 papelotes de cocaína, 31 unidades de haxixe, 27 pinos de haxixe, 17 unidades de pac, cinco pinos de skank, um rádio comunicador e R$ 3.401,25 em espécie.

Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados ao plantão policial local.

