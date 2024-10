Poder Legislativo reconhece Jerônimo Monteiro como a capital da laranja

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou, nesta terça-feira (22), Projeto de Lei que reconhece a cidade de Jerônimo Monteiro como a Capital Estadual da Laranja.

O autor da proposta, o deputado estadual Julio da Fetaes (PT), destacou a importância da aprovação da medida para a valorização do município.

“É um importante reconhecimento para nossa cidade, que vai muito além do título! É uma forma de valorizar o trabalho dos agricultores e agricultoras familiares e forma também de potencializar uma política com objetivo de fortalecer o cultivo da fruta no município, além de ampliar o mercado consumidor da nossa laranja que tem sabor único no Brasil!”, explicou o parlamentar.

A proposta, que tramitava em regime de urgência, foi analisada em reunião conjunta das comissões de Justiça, Agricultura, Turismo e Finanças. O deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) foi o relator e emitiu parecer pela constitucionalidade e aprovação, que foi acompanhado pelos membros dos colegiados e, depois, pelo Plenário da Casa.

Agora proposta segue para análise sanção ou veto do governador Renato Casagrande (PSB).

Terra da Laranja

Na localidade, a produção de laranja é desenvolvida em aproximadamente 70 propriedades, que contabilizam mais de 165 mil hectares.

Entre as variedades da fruta cultivadas no município estão: Bahia, Seleta, Lima, Salustiana, Pera, Valência e Folha Murcha.