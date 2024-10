Polícia apreende 240 kg de maconha e granada no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo(PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), apreendeu 240 quilos de maconha, 26 quilos de crack e 150 quilos de substâncias para preparo de cocaína, durante uma operação realizada no bairro Serra Dourada II, no município de Serra, na última quinta-feira (17).

Segundo o chefe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), delegado Tarcísio Otoni, as apreensões ocorreram após a investigação revelar que chegaria cargas de drogas no bairro.

“Após isso, as nossas equipes foram à campo e usaram estratégias de inteligências para identificar qual seria o depósito dessas drogas. Ao identificar esse depósito, a equipe ingressou nessa residência, onde foi encontrado todo esses entorpecentes ali espalhado em um sobrado, dentro de um pequeno apartamento, inclusive, com muita droga dentro da geladeira no local”, relatou.

Leia também: Jovem morre após ser atingido por tiros em Vargem Alta

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Leonardo Damasceno, informou que o objetivo das apreensões é dar prejuízo e trabalho aos grupos de tráficos de drogas no Espírito Santo.

“Estamos diante de mais uma ação relevante da Polícia Civil, que na sequência daquela apreensão grande de cocaína, de 500 quilos de cocaína, temos agora uma apreensão relevante de 240 quilos de maconha, mais 26 quilos de cocaína crack, além de uma granada e algumas munições. A gente está empenhado em dar continuidade as ações para prejudicar a atuação desses grupos criminosos”, explicou.