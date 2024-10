Policial penal será sepultada em Guaçuí nesta sexta-feira (11)

O corpo da policial penal Juliana Roberta Túlio Montenegro, de 42 anos, será velado e sepultado em Guaçuí, nesta sexta-feira (11), município onde residia.

O velório está marcado para acontecer a partir das 7h às 14h desta sexta-feira, no memorial Grupo Zelo – Capela, na Rua Amélia Maria Miranda, no bairro Santa Cruz. Já o enterro está previsto para ocorrer às 14h, no Cemitério Municipal, no centro do município.

Vítima estava à caminho do trabalho

Segundo informações da Polícia Militar, quando os militares chegaram no local, encontraram a vítima deitada próximo ao veículo, consciente, porém com dores. Ela relatou aos policiais que estava seguindo para assumir o serviço em Cachoeiro de Itapemirim, quando sofreu o acidente.

Juliana foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.

O veículo, um Fiat/Uno, de cor branca, foi removido para o pátio credenciado do Detran|ES.