Poluição eleitoral: desrespeito à democracia e ao meio ambiente

Dizer não à poluição, no dia da eleição, é uma postura de respeito ao processo democrático, ao meio ambiente e à sociedade.

Evitar poluição durante a campanha e no dia da eleição é importante por várias razões, principalmente, ligadas ao respeito pelo ambiente e à ordem pública.

Jogar lixo, como santinhos, folhetos e propagandas eleitorais, pode entupir bueiros e causar enchentes, além de contribuir para a degradação ambiental. No dia do pleito, as ruas limpas garantem uma circulação mais segura e organizada dos eleitores. A poluição pode atrapalhar o trânsito de pessoas e até causar acidentes.

