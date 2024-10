Porto Vitória anuncia contratação de jogador ex-Flamengo

Nesta quarta-feira (17), o Porto Vitória, clube capixaba, anunciou a contratação do defensor Thalysson, de 32 anos. O jogador conta com passagens por clubes nacionais e internacionais.

O jogador tem passagens por clubes conhecidos nacionalmente, como: Flamengo, Fortaleza, Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa e Portuguesa. Agora, o atleta chega para compor o elenco do Porto Vitória, que terá muitos desafios pela frente na temporada 2025.

No próximo ano, o Porto Vitória terá uma agenda lotada de compromissos, com a disputa do Campeonato Brasileiro Série D e do Capixabão. Com um bom elenco sendo montado, o Verdão tem o sonho de levantar a taça do Estadual pela primeira vez.

Sobretudo, em sua carreira, Thalysson participou de muitos campeonatos, incluindo a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, em três divisões diferentes (A, B e C). O jogador, também já foi campeão do Azerbaijão, quando jogava pelo Neftchi Baku.